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ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару - РИА Новости, 18.07.2025
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09:30 18.07.2025 (обновлено: 10:11 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/energodar-2029854898.html
ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару
ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару - РИА Новости, 18.07.2025
ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару
Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:30:00+03:00
2025-07-18T10:11:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов."Ночью ВФУ (военные формирования Украины – ред.) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть №145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале.По его словам, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада."В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Будьте осторожны. Враг стремится запугать жителей Энергодара и не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре", - отметил Пухов.
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия, украина, россия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия, Украина, Россия
ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару

ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару, пострадала женщина

© Фото : Пухов LIVE/TelegramУдар из ствольной артиллерии со стороны ВСУ по Энергодару
Удар из ствольной артиллерии со стороны ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Удар из ствольной артиллерии со стороны ВСУ по Энергодару
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов.
«
"Ночью ВФУ (военные формирования Украины – ред.) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть №145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада.
"В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Будьте осторожны. Враг стремится запугать жителей Энергодара и не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре", - отметил Пухов.
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ЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествияУкраинаРоссия
 
 
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