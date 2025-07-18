https://ria.ru/20250718/energodar-2029854898.html

ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару

ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару - РИА Новости, 18.07.2025

ВСУ ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару

Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:30:00+03:00

2025-07-18T09:30:00+03:00

2025-07-18T10:11:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов."Ночью ВФУ (военные формирования Украины – ред.) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть №145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале.По его словам, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада."В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Будьте осторожны. Враг стремится запугать жителей Энергодара и не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре", - отметил Пухов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия, украина, россия