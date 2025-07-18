https://ria.ru/20250718/elektrosnabzhenie-2029944749.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.07.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:59:00+03:00
2025-07-18T13:59:00+03:00
2025-07-18T13:59:00+03:00
запорожская область
мелитополь
энергодар
евгений балицкий
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Минувшей ночью губернатор сообщал о частичном отключении электроснабжения в области. По его словам, без электричества остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа. Причина - атака украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию. Позже обесточенные районы начали поэтапно подключать к электроснабжению. "Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков и оперативные службы за слаженную работу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Мелитополь, Энергодар, Евгений Балицкий, Происшествия
В Запорожской области восстановили электроснабжение
На всей территории Запорожской области восстановили электроснабжение