https://ria.ru/20250718/elektrosnabzhenie-2029944749.html

В Запорожской области восстановили электроснабжение

В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.07.2025

В Запорожской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:59:00+03:00

2025-07-18T13:59:00+03:00

2025-07-18T13:59:00+03:00

запорожская область

мелитополь

энергодар

евгений балицкий

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Минувшей ночью губернатор сообщал о частичном отключении электроснабжения в области. По его словам, без электричества остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа. Причина - атака украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию. Позже обесточенные районы начали поэтапно подключать к электроснабжению. "Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков и оперативные службы за слаженную работу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html

запорожская область

мелитополь

энергодар

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Варвара Скокшина

запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий, происшествия