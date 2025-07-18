https://ria.ru/20250718/eksporter-2029945469.html

Названы лучшие экспортеры Приволжского федерального округа

Названы лучшие экспортеры Приволжского федерального округа - РИА Новости, 18.07.2025

Названы лучшие экспортеры Приволжского федерального округа

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:00:00+03:00

2025-07-18T14:00:00+03:00

2025-07-18T14:00:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

приволжский фо

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей конкурса в Приволжском федеральном округе — компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года. Лауреатами премии в округе стали 47 организаций и индивидуальных предпринимателей.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России."Приволжский федеральный округ активно развивает свою внешнеэкономическую деятельность, занимая порядка 10% от всего объема несырьевого неэнергетического экспорта России. Экспортеры ПФО успешно выходят на зарубежные рынки, демонстрируют гибкость в изменяющихся условиях. Это результат слаженной работы регионов ПФО, их промышленной базы и поддержки со стороны государства. По экспорту товаров химической промышленности (включая удобрения) округ стабильно занимает первое место в России и обеспечивает от 26 до 33% всего объема поставок данной продукции за период 2023-2024 гг. Приволжский бизнес активно расширяет географию своего присутствия на зарубежных рынках и сотрудничает со 150 странами. Желаю экспортерам удерживать лидерские позиции и продолжать наращивать поставки отечественной продукции во многие страны мира", — подчеркнул статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Приволжский федеральный округ стабильно входит в число лидеров несырьевого неэнергетического экспорта. Особенно хочется отметить высокую активность малого и среднего бизнеса, который уверенно осваивает внешние рынки, расширяет ассортимент и экспортирует продукцию с высокой добавленной стоимостью — от машиностроения и химии до пищевой и фармацевтической продукции. Экспортеры ПФО — это пример технологической зрелости, устойчивости и ориентации на качество", — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев."Приволжский федеральный округ отличается высокой концентрацией промышленных предприятий, активностью малого и среднего бизнеса и устойчивыми экспортными традициями. Компании округа уверенно осваивают внешние рынки, предлагают конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью и вносят значимый вклад в достижении национальной цели по увеличению несырьевого экспорта страны. В 2024 году компании ПФО при поддержке РЭЦ осуществили экспортные поставки на сумму 325,3 млрд рублей. РЭЦ продолжит оказывать всестороннюю поддержку экспортерам округа, помогая открывать новые направления и повышать экспортную готовность бизнеса", — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Торжественная церемония награждения победителей и призеров первого этапа конкурса по Приволжскому федеральному округу состоится 27 августа в Чебоксарах."Мы ставим перед собой цель в полной мере раскрыть экспортный потенциал Чувашской Республики. Благодаря последовательной работе регион обеспечил полное восстановление экспорта к уровню досанкционного 2020 года и рост его объемов на 25%. Более чем в два раза увеличилось число участников внешнеэкономической активности. Прежде всего, за счет малых и средних предприятий. Они формируют 95% нашего экспортного потенциала. Мы видим устойчивый интерес к продукции Чувашии со стороны государств Азии и строим с ними новые партнерства. Но стремимся расширять географию поставок — наша продукция уже нашла своего потребителя в 51 стране, в том числе благодаря поддержке Российского экспортного центра", — отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.По итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" заняло ПАО "Уралкалий", Пермский край. Экспортирует калий хлористый. Второе место - АО "Плайтерра", Республика Мордовия. Экспортирует березовую фанеру. Третье - АО "Волга", Нижегородская область. Экспортирует бумагу.В этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства победило ООО "Компания Живая вода", Пермский край. Экспортирует аппараты по очистке и продаже питьевой воды в тару потребителя. На втором месте ИП Березина А.В., Удмуртская Республика. Экспортирует инновационные приборы для бытовых нужд. На третьем - ООО Предприятие "Репер-НН", Нижегородская область. Экспортирует линзы, протез искусственной радужки глаза и другую офтальмологическую продукцию.В номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в категории "Крупный бизнес" победило АО "Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт", Пермский край. Экспортирует электротехническое оборудование. Второе - АО "Грабовский автомобильный завод", Пензенская область. Экспортирует автоцистерны, мазутовозы и другие машины. Третье - ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ", Республика Мордовия. Экспортирует кабельно-проводниковую продукцию.Среди МСП в данной номинации выиграло ООО "АвтоГазТранс", Самарская область. Экспортирует оборудование для хранения, транспортировки, заправки и выдачи СО2. Вторым стало ООО "ПСС "Экспорт", Пермский край. Экспортирует технологичное электротехническое оборудование. На третьем месте ООО "Научно-производственное объединение "ГалилеоСкай", Пермский край. Экспортирует терминалы спутникового мониторинга для цифровизации транспорта.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес" получило АО "Нижегородский масло-жировой комбинат", Нижегородская область. Экспортирует масло подсолнечное, шрот, спреды и т.д. Второе место у ООО "Русагро-Балаково", Саратовская область. Экспортирует шрот, масло, лузгу подсолнечную. Третье - у АО "Чишминский сахарный завод", Республика Башкортостан. Экспортирует сахар-песок и жом свекловичный.В малом и среднем бизнесе в этой номинации победило ООО "АРОМА", Удмуртская Республика. Экспортирует кофе и чай. Второе - ООО "Казанское", Республика Марий Эл. Экспортирует семена льна, расторопши и вики озимой. Третье - ООО "Лебяжский завод растительных масел", Кировская область. Экспортирует масло рапсовое нерафинированное.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" в категории "Крупный бизнес" первое место получило АО "Милком", Удмуртская Республика. Экспортирует молоко и молочные продукты. Вторым стало ООО "Ува-молоко", Удмуртская Республика. Экспортирует сухие молочные продукты. Третьим - ООО "Канталь-ОМК", Оренбургская область. Экспортирует молочную продукцию.Среди МСП - первое место в этой номинации у ООО "Услада", Самарская область. Экспортирует сладости и десерты. Второе - у ООО "Ванслад", Пензенская область. Экспортирует кондитерские изделия. Третье - у ООО "ТКМ", Республика Мордовия. Экспортирует печенье и конфеты."Экспортером года в сфере услуг" в категории "Крупный бизнес" стало ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер", Самарская область. Экспортирует медицинские услуги.Перове место у малого и среднего бизнеса в этой же номинации получило ООО "РусНефтеГазСтрой+", Республика Башкортостан. Экспортирует инжиниринговые услуги на строительных проектах. Второе - ООО "Барс Профи", Республика Татарстан. Оказывает логистические услуги. Третье - ООО "Складские технологии", Удмуртская Республика. Экспортирует услуги по модификации готового программного обеспечения."Трейдером года" в категории "Крупный бизнес" стало ООО "ПродЭкс", Республика Татарстан. Экспортирует продукты питания. Второе место у АО "Атомстройэкспорт", Нижегородская область. Экспортирует оборудование для атомных электростанций. Третье - у ООО "Волгатрейд", Саратовская область. Экспортирует зернобобовую и масленичную продукцию.Среди МСП первым в этой номинации стало ООО "Смарт Трейд Эм Пи Ти", Чувашская Республика. Экспортирует готовые товары народного потребления. Вторым - ООО "Торговый дом "Уралхимсорб", Пермский край. Экспортирует березовый активированный уголь. На третьем месте ООО "АЛЬТЕРНАТИВА+", Республика Татарстан. Экспортирует сельхозпродукцию (жом, горох, овес и другие культуры).В номинации "Новая география" первое место заняло ООО "ПродЭкс", Республика Татарстан. Экспортирует продукты питания. Второе место у АО "Чишминский сахарный завод", Республика Башкортостан. Экспортирует сахар-песок и жом свекловичный. Третье - у ООО "ГеоСМ", Нижегородская область. Экспортирует геосинтетические и изолирующие рулонные материалы."Прорывом года" стало ООО "Торговый дом "Уралхимсорб", второе - ООО "АЛЬТЕРНАТИВА+", третье - ООО "ТММ-Криолайн", Нижегородская область. Экспортирует оборудование для оснащения супермаркетов и предприятий общественного питания."Ответственным экспортером (ESG)" в категории "Крупный бизнес" стало ПАО "Уфаоргсинтез", Республика Башкортостан. Экспортирует продукты органического синтеза и полимерные материалы. Второе место у АО "Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт", третье - у ООО "Канталь-ОМК".В категории "Малое и среднее предпринимательство" в этой номинации первое место заняло ООО "Торговый дом "Уралхимсорб", второе - ООО "Проектэлектротехника", Чувашская Республика. Экспортирует трансформаторное оборудование. Третье место у ООО "Группа компаний Заволжский деревообрабатывающий завод", Нижегородская область. Экспортирует сборные деревянные домокомплекты."Лучшей женщиной-экспортером" в категории "Крупный бизнес" стала Лаврикова Д.Ф., генеральный директор АО "Нэфис Косметикс", Республика Татарстан. Экспортирует бытовую химию, косметические средства, глицерин и стеарин. Второе место - Королева О.А., директор по экспорту ООО "Компания Хома", Нижегородская область. Экспортирует полимерные дисперсии для различных отраслей промышленности. На третье месте - Киршина Л.Р., генеральный директор АО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож", Республика Башкортостан. Экспортирует различные материалы, спасательные плоты и жилеты.Среди МСП первое место в этой номинации заняла Омелина Е.В., коммерческий директор, соучредитель ООО "Торговый дом "Уралхимсорб", вторая - Горохова А.В., директор ООО "СладЭкс", Кировская область. Экспортирует домашнее печенье. Третья - Вдовкина Ю.В., начальник отдела по внешнеэкономической деятельности ООО "Услада".В номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" победил Галиев К.Р., директор ООО "Барс Профи", Республика Татарстан. Оказывает логистические услуги. Второй - Супрун Е.А., директор ООО "ХУКАМ", Оренбургская область. Экспортирует кальяны. На третьем месте Копцев А.А., директор ООО "Квантум", Самарская область. Экспортирует растворные узлы для агрохимии, а также уличные и промышленные светодиодные светильники."Лучшим экспортером в сфере электронной торговли" стал ИП Котов А.Н., Нижегородская область. Экспортирует деревянные игрушки. На втором месте ООО "Ураллесэкспорт", Республика Башкортостан. Экспортирует пиломатериалы хвойных пород, строгано-погонажные изделия, евровагонку и т.д. Третьей стала ИП Березина А.В., Удмуртская Республика. Экспортирует инновационные приборы для бытовых нужд.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), приволжский фо