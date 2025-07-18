https://ria.ru/20250718/efimov-2029802256.html

Ефимов: свыше 60 домов передали под заселение в рамках реновации в ВАО

Ефимов: свыше 60 домов передали под заселение в рамках реновации в ВАО - РИА Новости, 18.07.2025

Ефимов: свыше 60 домов передали под заселение в рамках реновации в ВАО

Свыше 60 новых домов передали под заселение на востоке Москвы в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:12:00+03:00

2025-07-18T09:12:00+03:00

2025-07-18T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Свыше 60 новых домов передали под заселение на востоке Москвы в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации на востоке столицы город возвел 64 новостройки в 12 районах. Из них 62 уже передали под заселение. Их жилая площадь превышает миллион квадратных метров. Сегодня более 34,8 тысячи жителей переехали или еще находятся в процессе переселения в новые жилые комплексы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, что всего в Восточном административном округе Москвы расселят 1062 дома, а новое жилье получат около 210 тысяч горожан.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что комплексы, переданных под заселение в округе, насчитывают около 17,6 тысячи квартир. Самое большое число новых жилых объектов появилось в Перово – 13 домов. Еще 11 расположены в Северном Измайлове, а 6 – в Косино-Ухтомском.Ранее столичный глава Сергей Собянин встретился с новоселами дома по реновации в районе Хорошево-Мневники.

https://ria.ru/20250717/efimov-2029681619.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы