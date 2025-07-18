https://ria.ru/20250718/efimov-2029771209.html

Ефимов: завершается устройство опор путепровода в Коммунарке

Ефимов: завершается устройство опор путепровода в Коммунарке - РИА Новости, 18.07.2025

Ефимов: завершается устройство опор путепровода в Коммунарке

В районе Коммунарка Новой Москвы подходит к концу устройство опор путепровода над улицами Александры Монаховой и Бачуринской, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:12:00+03:00

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владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В районе Коммунарка Новой Москвы подходит к концу устройство опор путепровода над улицами Александры Монаховой и Бачуринской, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Коммунарка возводят путепровод в рамках строительства участка дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его длина превысит 480 метров, ширина – 19 метров. На нем организуют четыре полосы движения, по две в каждом направлении", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас путепровод готов на 55%. Специалисты завершают устройство финальной опоры, затем начнут подготовку к монтажу пролетных строений.Всего в рамках проекта планируется возвести свыше 6 километров дорог, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируют завершить в текущем году.

https://ria.ru/20250717/efimov-2029681619.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы