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Ефимов: завершается устройство опор путепровода в Коммунарке
Ефимов: завершается устройство опор путепровода в Коммунарке - РИА Новости, 18.07.2025
Ефимов: завершается устройство опор путепровода в Коммунарке
В районе Коммунарка Новой Москвы подходит к концу устройство опор путепровода над улицами Александры Монаховой и Бачуринской, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:12:00+03:00
2025-07-18T11:12:00+03:00
2025-07-18T11:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В районе Коммунарка Новой Москвы подходит к концу устройство опор путепровода над улицами Александры Монаховой и Бачуринской, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Коммунарка возводят путепровод в рамках строительства участка дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его длина превысит 480 метров, ширина – 19 метров. На нем организуют четыре полосы движения, по две в каждом направлении", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас путепровод готов на 55%. Специалисты завершают устройство финальной опоры, затем начнут подготовку к монтажу пролетных строений.Всего в рамках проекта планируется возвести свыше 6 километров дорог, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируют завершить в текущем году.
https://ria.ru/20250717/efimov-2029681619.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: завершается устройство опор путепровода в Коммунарке
Ефимов: завершается устройство опор путепровода над улицами в Новой Москве
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В районе Коммунарка Новой Москвы подходит к концу устройство опор путепровода над улицами Александры Монаховой и Бачуринской, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Коммунарка возводят путепровод в рамках строительства участка дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его длина превысит 480 метров, ширина – 19 метров. На нем организуют четыре полосы движения, по две в каждом направлении", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что сейчас путепровод готов на 55%. Специалисты завершают устройство финальной опоры, затем начнут подготовку к монтажу пролетных строений.
Всего в рамках проекта планируется возвести свыше 6 километров дорог, уточняется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируют завершить в текущем году.