https://ria.ru/20250718/dzjadko-2029995654.html

Против главреда "Дождя"* Дзядко* завели дела о фейках

Против главреда "Дождя"* Дзядко* завели дела о фейках - РИА Новости, 18.07.2025

Против главреда "Дождя"* Дзядко* завели дела о фейках

Уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента завели против главного редактора "Дождя"* Тихона Дзядко*, ведущей телеканала Екатерины... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:05:00+03:00

2025-07-18T16:05:00+03:00

2025-07-18T16:05:00+03:00

происшествия

россия

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вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента завели против главного редактора "Дождя"* Тихона Дзядко*, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе* и журналистки Валерии Ратниковой*, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве. "Возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе*, Валерии Ратниковой* и Тихона Дзядко*, включенных в реестр иностранных агентов. Они подозреваются в… "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказали в ведомстве. По данным следствия, фигуранты в одном из мессенджеров разместили публикации с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины. "Следователями столичного СК рассматривается вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск", - добавили в ведомстве. В главке также сообщили, что ранее против главреда "Дождя"* завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, он объявлен в розыск. Установлено, что он в нарушение закона не представил уполномоченному органу необходимую информацию.* Признаны иностранными агентами в России

https://ria.ru/20250711/sud-2028477097.html

https://ria.ru/20250304/taratuta-2002970471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, украина, тихон дзядко, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)