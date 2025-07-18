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Против главреда "Дождя"* Дзядко* завели дела о фейках - РИА Новости, 18.07.2025
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16:05 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/dzjadko-2029995654.html
Против главреда "Дождя"* Дзядко* завели дела о фейках
Против главреда "Дождя"* Дзядко* завели дела о фейках - РИА Новости, 18.07.2025
Против главреда "Дождя"* Дзядко* завели дела о фейках
Уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента завели против главного редактора "Дождя"* Тихона Дзядко*, ведущей телеканала Екатерины... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:05:00+03:00
2025-07-18T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента завели против главного редактора "Дождя"* Тихона Дзядко*, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе* и журналистки Валерии Ратниковой*, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве. "Возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе*, Валерии Ратниковой* и Тихона Дзядко*, включенных в реестр иностранных агентов. Они подозреваются в… "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказали в ведомстве. По данным следствия, фигуранты в одном из мессенджеров разместили публикации с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины. "Следователями столичного СК рассматривается вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск", - добавили в ведомстве. В главке также сообщили, что ранее против главреда "Дождя"* завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, он объявлен в розыск. Установлено, что он в нарушение закона не представил уполномоченному органу необходимую информацию.* Признаны иностранными агентами в России
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происшествия, россия, москва, украина, тихон дзядко, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Тихон Дзядко, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Против главреда "Дождя"* Дзядко* завели дела о фейках

Главреда "Дождя" Дзядко заподозрили в распространении фейков о ВС России

© РИА Новости / Илья ПиталевТихон Дзядко
Тихон Дзядко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Тихон Дзядко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента завели против главного редактора "Дождя"* Тихона Дзядко*, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе* и журналистки Валерии Ратниковой*, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
"Возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе*, Валерии Ратниковой* и Тихона Дзядко*, включенных в реестр иностранных агентов. Они подозреваются в… "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказали в ведомстве.
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По данным следствия, фигуранты в одном из мессенджеров разместили публикации с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины.
"Следователями столичного СК рассматривается вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск", - добавили в ведомстве.
В главке также сообщили, что ранее против главреда "Дождя"* завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, он объявлен в розыск. Установлено, что он в нарушение закона не представил уполномоченному органу необходимую информацию.
* Признаны иностранными агентами в России
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ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаТихон ДзядкоВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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