Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 18.07.2025 (обновлено: 11:37 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/dtp-2029880793.html
В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки
В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки - РИА Новости, 18.07.2025
В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки
Не имевший прав водитель приговорен к 12 годам колонии за ДТП, в котором погибли четыре девушки-подростка в Наро-Фоминском городском округе прошлым летом,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:15:00+03:00
2025-07-18T11:37:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029888658_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_b99c86cfc5bafbb8b1d57dd20b85854e.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не имевший прав водитель приговорен к 12 годам колонии за ДТП, в котором погибли четыре девушки-подростка в Наро-Фоминском городском округе прошлым летом, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 21-летнего местного жителя... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек, совершенном при отсутствии права управления транспортным средством. Установлено, вечером 5 июня 2024 года осужденный был за рулем Kia Rio, в которой находились пять девочек-подростков. В районе Наро-Фоминского городского округа осужденный не справился с управлением, съехал и врезался в дерево. В результате ДТП четыре пассажирки автомобиля скончались на месте, пятая была госпитализирована.
https://ria.ru/20250716/delo-2029445471.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029888658_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_e8a2c0944ba034fbfbeb68ab96ecee7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки

В Подмосковье водитель получил 12 лет за ДТП, в котором погибли четыре девочки

© Фото : СК России по Московской областиСотрудник СК РФ на месте ДТП в районе Наро-Фоминского городского округа в сторону деревни Тимонино
Сотрудник СК РФ на месте ДТП в районе Наро-Фоминского городского округа в сторону деревни Тимонино - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : СК России по Московской области
Сотрудник СК РФ на месте ДТП в районе Наро-Фоминского городского округа в сторону деревни Тимонино
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не имевший прав водитель приговорен к 12 годам колонии за ДТП, в котором погибли четыре девушки-подростка в Наро-Фоминском городском округе прошлым летом, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 21-летнего местного жителя... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек, совершенном при отсутствии права управления транспортным средством.
Установлено, вечером 5 июня 2024 года осужденный был за рулем Kia Rio, в которой находились пять девочек-подростков. В районе Наро-Фоминского городского округа осужденный не справился с управлением, съехал и врезался в дерево. В результате ДТП четыре пассажирки автомобиля скончались на месте, пятая была госпитализирована.
На месте ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Новосибирской области возбудили дело после ДТП с семью погибшими
16 июля, 13:04
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала