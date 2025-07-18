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В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки
В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки - РИА Новости, 18.07.2025
В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки
Не имевший прав водитель приговорен к 12 годам колонии за ДТП, в котором погибли четыре девушки-подростка в Наро-Фоминском городском округе прошлым летом,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:15:00+03:00
2025-07-18T11:15:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Не имевший прав водитель приговорен к 12 годам колонии за ДТП, в котором погибли четыре девушки-подростка в Наро-Фоминском городском округе прошлым летом, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 21-летнего местного жителя... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек, совершенном при отсутствии права управления транспортным средством. Установлено, вечером 5 июня 2024 года осужденный был за рулем Kia Rio, в которой находились пять девочек-подростков. В районе Наро-Фоминского городского округа осужденный не справился с управлением, съехал и врезался в дерево. В результате ДТП четыре пассажирки автомобиля скончались на месте, пятая была госпитализирована.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье водителя осудили за ДТП, в котором погибли четыре девочки
В Подмосковье водитель получил 12 лет за ДТП, в котором погибли четыре девочки