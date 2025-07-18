https://ria.ru/20250718/dronov-2029997826.html

Shaman сообщил дату показа нового клипа на песню "Прямо по сердцу"

Shaman сообщил дату показа нового клипа на песню "Прямо по сердцу" - РИА Новости, 18.07.2025

Shaman сообщил дату показа нового клипа на песню "Прямо по сердцу"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) 20 июля покажет клип на песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:10:00+03:00

2025-07-18T16:10:00+03:00

2025-07-18T18:01:00+03:00

россия

москва

новый арбат

shaman (ярослав дронов)

яна чурикова

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029997587_0:154:441:402_1920x0_80_0_0_e117c712ae6155ca8ca8e8cb61256231.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) 20 июля покажет клип на песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса."Вечером 20 июля состоится премьерный показ клипа на песню "Прямо по сердцу" певца Shaman, с которой музыкант будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба, сам артист, режиссер клипа Эльвин Фомин и телеведущая и журналист Яна Чурикова будут присутствовать на премьере.Съёмки клипа на песню "Прямо по сердцу" прошли в начале июля в Москве. Сюжет видеоклипа разворачивается на необитаемой планете.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир - от Катара, а певец Дык Фук представит Вьетнам. Узбекистан представит певец Шохрух Ганиев. Египет на "Интервидении" представит музыкант Мустафа Саад, а певица и автор песен Зейна Имад - Саудовскую Аравию.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html

https://ria.ru/20250629/apple-2026180421.html

россия

москва

новый арбат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, новый арбат, shaman (ярослав дронов) , яна чурикова, владимир путин, общество