https://ria.ru/20250718/dron-2029969354.html

Жительница Калужской области пострадала при атаке украинского беспилотника

Жительница Калужской области пострадала при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025

Жительница Калужской области пострадала при атаке украинского беспилотника

В результате падения сбитого БПЛА в Калужской области повреждены остекление многоэтажки и три автомобиля, травмирована местная жительница, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:55:00+03:00

2025-07-18T14:55:00+03:00

2025-07-18T15:08:00+03:00

происшествия

калужская область

калуга

людиновский район

кировский район

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В результате падения сбитого БПЛА в Калужской области повреждены остекление многоэтажки и три автомобиля, травмирована местная жительница, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня днем силами ПВО на территории области уничтожены 9 БПЛА. В Кировском районе в одном из населенных пунктов в результате падения БПЛА повреждено остекление многоэтажного дома и три автомобиля. Травму конечности получила местная жительница", - написал Шапша в своем Telegram-канале.По его словам, женщине оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась."Также в Людиновском районе в результате падения БПЛА поврежден грузовой автомобиль, водитель получил порезы осколками стекла. Ему оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пострадавший отказался", - сообщил губернатор.Он отметил, что дал поручение главам администраций Кировского и Людиновского районов оперативно оценить причиненный ущерб и оказать помощь пострадавшим жителям.

https://ria.ru/20250718/skhron-2029920848.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

калуга

людиновский район

кировский район

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происшествия, калужская область, калуга, людиновский район, кировский район, владислав шапша