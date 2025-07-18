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Жительница Калужской области пострадала при атаке украинского беспилотника
Жительница Калужской области пострадала при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
Жительница Калужской области пострадала при атаке украинского беспилотника
В результате падения сбитого БПЛА в Калужской области повреждены остекление многоэтажки и три автомобиля, травмирована местная жительница, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:55:00+03:00
2025-07-18T14:55:00+03:00
2025-07-18T15:08:00+03:00
происшествия
калужская область
калуга
людиновский район
кировский район
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В результате падения сбитого БПЛА в Калужской области повреждены остекление многоэтажки и три автомобиля, травмирована местная жительница, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня днем силами ПВО на территории области уничтожены 9 БПЛА. В Кировском районе в одном из населенных пунктов в результате падения БПЛА повреждено остекление многоэтажного дома и три автомобиля. Травму конечности получила местная жительница", - написал Шапша в своем Telegram-канале.По его словам, женщине оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась."Также в Людиновском районе в результате падения БПЛА поврежден грузовой автомобиль, водитель получил порезы осколками стекла. Ему оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пострадавший отказался", - сообщил губернатор.Он отметил, что дал поручение главам администраций Кировского и Людиновского районов оперативно оценить причиненный ущерб и оказать помощь пострадавшим жителям.
https://ria.ru/20250718/skhron-2029920848.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, калужская область, калуга, людиновский район, кировский район, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Калуга, Людиновский район, Кировский район, Владислав Шапша
Жительница Калужской области пострадала при атаке украинского беспилотника
Шапша: сбитый БПЛА повредил остекление многоэтажного дома в Калужской области