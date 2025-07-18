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Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:01:00+03:00
2025-07-18T14:01:00+03:00
2025-07-18T14:03:00+03:00
москва
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, безопасность, сергей собянин
Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили 2 летевших на Москву БПЛА ВСУ