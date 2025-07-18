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Средства ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
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13:23 18.07.2025 (обновлено: 17:44 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/dron-2029933317.html
Средства ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву
Средства ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
Средства ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:23:00+03:00
2025-07-18T17:44:00+03:00
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.В период с 13:30 до 17:40 Собянин сообщил о еще семи сбитых БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250718/dron-2029906421.html
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москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Средства ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву

Собянин: ПВО сбила восемь летевших на Москву дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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В период с 13:30 до 17:40 Собянин сообщил о еще семи сбитых БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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