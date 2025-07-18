https://ria.ru/20250718/dron-2029912891.html
Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской и еще тремя областями
Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской и еще тремя областями - РИА Новости, 18.07.2025
Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской и еще тремя областями
Средства ПВО за час уничтожили четыре украинских беспилотника в четырех областях России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:38:00+03:00
2025-07-18T12:38:00+03:00
2025-07-18T12:41:00+03:00
россия
брянская область
белгородская область
безопасность
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средства ПВО за час уничтожили четыре украинских беспилотника в четырех областях России, сообщило Минобороны РФ."В период с 11.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области, один – над территорией Тульской области, один – над территорией Калужской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
белгородская область
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, белгородская область, безопасность, тульская область
Россия, Брянская область, Белгородская область, Безопасность, Тульская область
Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской и еще тремя областями
МО РФ: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской и еще тремя областями