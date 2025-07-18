https://ria.ru/20250718/dron-2029906421.html

Силы ПВО за неделю уничтожили 1387 украинских дронов

Силы ПВО за неделю уничтожили 1387 украинских дронов - РИА Новости, 18.07.2025

Силы ПВО за неделю уничтожили 1387 украинских дронов

Российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю два снаряда HIMARS, две ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых бомб и 1387 украинских... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:22:00+03:00

2025-07-18T12:22:00+03:00

2025-07-18T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю два снаряда HIMARS, две ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых бомб и 1387 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 70 353 беспилотных летательных аппарата, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 249 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 351 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)