Силы ПВО за неделю уничтожили 1387 украинских дронов
МО РФ: силы ПВО за неделю уничтожили 2 снаряда HIMARS и 1387 БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю два снаряда HIMARS, две ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых бомб и 1387 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 70 353 беспилотных летательных аппарата, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 249 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 351 единица специальной военной автомобильной техники.
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