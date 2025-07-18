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Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в Брянской области
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в Брянской области - РИА Новости, 18.07.2025
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в Брянской области
Средства ПВО за 25 минут уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:07:00+03:00
2025-07-18T11:07:00+03:00
2025-07-18T11:14:00+03:00
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средства ПВО за 25 минут уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской области, сообщило Минобороны России."В период с 9.50 мск до 10.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в Брянской области
МО РФ: силы ПВО сбили 5 БПЛА ВСУ в Брянской области