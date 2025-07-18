https://ria.ru/20250718/domodedovo-2030081460.html

В Домодедово сняли ограничения для воздушных судов

В Домодедово сняли ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 18.07.2025

В Домодедово сняли ограничения для воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Домодедово" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:39:00+03:00

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2025-07-18T23:39:00+03:00

безопасность

артем кореняко

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. . Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Домодедово" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Домодедово". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артем кореняко, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия