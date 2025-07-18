https://ria.ru/20250718/domodedovo-2030081460.html
В Домодедово сняли ограничения для воздушных судов
В Домодедово сняли ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 18.07.2025
В Домодедово сняли ограничения для воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Домодедово" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:39:00+03:00
2025-07-18T23:39:00+03:00
2025-07-18T23:39:00+03:00
безопасность
артем кореняко
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. . Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Домодедово" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Домодедово". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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безопасность, артем кореняко, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Безопасность, Артем Кореняко, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Домодедово сняли ограничения для воздушных судов
В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов