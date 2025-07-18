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Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу - РИА Новости, 18.07.2025
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:21:00+03:00
2025-07-18T05:21:00+03:00
2025-07-18T07:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Он уже обязателен к исполнению", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о дате вступления соглашения в силу, а также о том, оповестил ли Тегеран Москву о прохождении внутригосударственных процедур. Он напомнил, что договор прошел ратификацию в Госдуме и Совфеде и был подписан президентом Владимиром Путиным, в Иране договор ратифицировал парламент, утвердил Совет стражей конституции, а президент издал в качестве закона. "Поэтому в обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу", — добавил Джалали. В соответствии с текстом договоренности, договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
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в мире, иран, россия, москва, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу
Посол Джалали: договор о партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу