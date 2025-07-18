Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 18.07.2025 (обновлено: 07:48 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/dogovor-2029838324.html
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу - РИА Новости, 18.07.2025
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:21:00+03:00
2025-07-18T07:48:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
казем джалали
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596028117_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_90eb1423d66d82d8a48627913bd01a53.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Он уже обязателен к исполнению", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о дате вступления соглашения в силу, а также о том, оповестил ли Тегеран Москву о прохождении внутригосударственных процедур. Он напомнил, что договор прошел ратификацию в Госдуме и Совфеде и был подписан президентом Владимиром Путиным, в Иране договор ратифицировал парламент, утвердил Совет стражей конституции, а президент издал в качестве закона. "Поэтому в обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу", — добавил Джалали. В соответствии с текстом договоренности, договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
https://ria.ru/20250718/aes-2029832860.html
https://ria.ru/20250718/proekty-2029830700.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596028117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1d48c7b11d412c1ee0414e5be95af11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, москва, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу

Посол Джалали: договор о партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Казем Джалали. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Он уже обязателен к исполнению", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о дате вступления соглашения в силу, а также о том, оповестил ли Тегеран Москву о прохождении внутригосударственных процедур.
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана
03:08
Он напомнил, что договор прошел ратификацию в Госдуме и Совфеде и был подписан президентом Владимиром Путиным, в Иране договор ратифицировал парламент, утвердил Совет стражей конституции, а президент издал в качестве закона.
"Поэтому в обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу", — добавил Джалали.
В соответствии с текстом договоренности, договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Россия и Иран продолжают работу над совместными проектами, заявил посол
02:10
 
В миреИранРоссияМоскваКазем ДжалалиВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала