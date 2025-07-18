https://ria.ru/20250718/dnr-2030068613.html

Оставшиеся в Курахово школьники вступили в "Движение Первых"

Оставшиеся в Курахово школьники вступили в "Движение Первых" - РИА Новости, 18.07.2025

Оставшиеся в Курахово школьники вступили в "Движение Первых"

Школьники, оставшиеся в освобожденном Курахово в ДНР, вступили в ряды "Движения Первых", рассказал РИА Новости председатель регионального отделения движения в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:08:00+03:00

2025-07-18T21:08:00+03:00

2025-07-18T21:08:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Школьники, оставшиеся в освобожденном Курахово в ДНР, вступили в ряды "Движения Первых", рассказал РИА Новости председатель регионального отделения движения в ДНР Денис Чернобай. "Сегодня были в Курахово, общались с детьми и давали им возможность вступить в ряды "Движение Первых". Каждому вручали значок движения. Это важный шаг, как для нашего регионального отделения, так и для всей России. Главное - показать, что все дети, без разницы на какой они территории и насколько там тяжело, - они смогут участвовать во всех наших программах и проектах, ездить по России", - сказал Чернобай. При этом он надеется, что на вступившие в ряды активистов дети из Курахово станут активнейшими участниками "Движения Первых" наряду с детьми из Авдеевки и заявят о себе на всю Россию. Из 11 детей, живущих в Курахово, в общероссийское общественно-государственное движение вступило восемь человек. Вступление в ряды движения прошло в рамках первой гуманитарной акции активистов "Движение Первых" в Курахово, направленной на поддержку детей, пострадавших от обстрелов. В рамках акции детям привезли новые школьные наборы к будущему учебному году.

https://ria.ru/20250628/putin-2026017731.html

курахово

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общество, курахово, донецкая народная республика, россия