https://ria.ru/20250718/dnr-2030062081.html

В ДНР ответили на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов

В ДНР ответили на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов - РИА Новости, 18.07.2025

В ДНР ответили на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов

Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, отвечая на вопрос РИА Новости, назвал торговлей костями недавнее предложение мэра Львова Андрея Садового... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:04:00+03:00

2025-07-18T20:04:00+03:00

2025-07-18T20:04:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, отвечая на вопрос РИА Новости, назвал торговлей костями недавнее предложение мэра Львова Андрея Садового обменивать останки советских воинов на украинских военных. "Узнал, кто был захоронен на "Холме Славы". Это были солдаты Победы — и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки. Люди из Москвы, Перми, Витебска, Херсона, Днепропетровска, Харькова, Запорожья. Один отряд — вся страна. Останки тех, кто вместе шёл на Берлин, освобождал Львов, умирал за города, которые сейчас так легко предают... А теперь — эксгумация. Обмен. Торг костями", - сказал Макаров. Ранее Мэр Львова выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029728866.html

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в мире, львов, донецкая народная республика, москва, кирилл макаров, николай кузнецов, андрей садовой