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Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов - РИА Новости, 18.07.2025
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17:22 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/dnr-2030020849.html
Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов
Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов - РИА Новости, 18.07.2025
Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов
Все автовокзалы республики в скором времени начнут "приводить в порядок", сейчас идет инвентаризация, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко во... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:22:00+03:00
2025-07-18T17:22:00+03:00
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общество
россия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Все автовокзалы республики в скором времени начнут "приводить в порядок", сейчас идет инвентаризация, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко во время прямой линии. "Весь автовокзальный комплекс ДНР не модернизировался годами. Сейчас при поддержке главы ДНР взялись за эту проблему. Принято решение о переподчинении предприятия "Автовокзалы Донбасса" минтрансу ДНР. Идет модернизация. После этого начнем приводить автовокзалы республики в порядок", - приводятся слова Бондаренко в Telegram-канале минтранса региона.
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донецкая народная республика, общество, россия
Донецкая Народная Республика, Общество, Россия
Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов

Бондаренко: все автовокзалы ДНР в скором времени начнут приводить в порядок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Все автовокзалы республики в скором времени начнут "приводить в порядок", сейчас идет инвентаризация, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко во время прямой линии.
"Весь автовокзальный комплекс ДНР не модернизировался годами. Сейчас при поддержке главы ДНР взялись за эту проблему. Принято решение о переподчинении предприятия "Автовокзалы Донбасса" минтрансу ДНР. Идет модернизация. После этого начнем приводить автовокзалы республики в порядок", - приводятся слова Бондаренко в Telegram-канале минтранса региона.
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