https://ria.ru/20250718/dnr-2030020849.html

Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов

Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов - РИА Новости, 18.07.2025

Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов

Все автовокзалы республики в скором времени начнут "приводить в порядок", сейчас идет инвентаризация, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко во... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:22:00+03:00

2025-07-18T17:22:00+03:00

2025-07-18T17:22:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Все автовокзалы республики в скором времени начнут "приводить в порядок", сейчас идет инвентаризация, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко во время прямой линии. "Весь автовокзальный комплекс ДНР не модернизировался годами. Сейчас при поддержке главы ДНР взялись за эту проблему. Принято решение о переподчинении предприятия "Автовокзалы Донбасса" минтрансу ДНР. Идет модернизация. После этого начнем приводить автовокзалы республики в порядок", - приводятся слова Бондаренко в Telegram-канале минтранса региона.

https://ria.ru/20250718/aeroport-2030013190.html

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донецкая народная республика, общество, россия