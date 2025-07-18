https://ria.ru/20250718/dnr-2030009784.html

МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР

МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025

МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР

Система оповещения населения в ДНР будет охватывать весь регион в 2026 году, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:42:00+03:00

2025-07-18T16:42:00+03:00

2025-07-18T16:42:00+03:00

донецкая народная республика

россия

александр куренков (мчс)

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Система оповещения населения в ДНР будет охватывать весь регион в 2026 году, сообщили в пресс-службе МЧС России. В пятницу главы МЧС Российской Федерации и ДНР Александр Куренков и Денис Пушилин рассмотрели оперативную обстановку в регионе. На встрече они обсудили ряд вопросов, в первую очередь - возвращение региона к мирной жизни. "Одна из самых главных задач ведомства и руководства республики - это организация работы системы оповещения населения. В 2026 году она будет охватывать весь регион", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html

донецкая народная республика

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, александр куренков (мчс), денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность