https://ria.ru/20250718/dnr-2030009784.html
МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР
МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР
Система оповещения населения в ДНР будет охватывать весь регион в 2026 году, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:42:00+03:00
2025-07-18T16:42:00+03:00
2025-07-18T16:42:00+03:00
донецкая народная республика
россия
александр куренков (мчс)
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Система оповещения населения в ДНР будет охватывать весь регион в 2026 году, сообщили в пресс-службе МЧС России. В пятницу главы МЧС Российской Федерации и ДНР Александр Куренков и Денис Пушилин рассмотрели оперативную обстановку в регионе. На встрече они обсудили ряд вопросов, в первую очередь - возвращение региона к мирной жизни. "Одна из самых главных задач ведомства и руководства республики - это организация работы системы оповещения населения. В 2026 году она будет охватывать весь регион", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, александр куренков (мчс), денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Куренков (МЧС), Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР
Система оповещения населения в ДНР охватит весь регион в 2026 году