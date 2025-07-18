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МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
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16:42 18.07.2025
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МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР
МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР
Система оповещения населения в ДНР будет охватывать весь регион в 2026 году, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.07.2025
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2025-07-18T16:42:00+03:00
донецкая народная республика
россия
александр куренков (мчс)
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Система оповещения населения в ДНР будет охватывать весь регион в 2026 году, сообщили в пресс-службе МЧС России. В пятницу главы МЧС Российской Федерации и ДНР Александр Куренков и Денис Пушилин рассмотрели оперативную обстановку в регионе. На встрече они обсудили ряд вопросов, в первую очередь - возвращение региона к мирной жизни. "Одна из самых главных задач ведомства и руководства республики - это организация работы системы оповещения населения. В 2026 году она будет охватывать весь регион", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
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донецкая народная республика, россия, александр куренков (мчс), денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Куренков (МЧС), Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
МЧС рассказало о развитии системы оповещения в ДНР

Система оповещения населения в ДНР охватит весь регион в 2026 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроверка систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций
Проверка систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Проверка систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Система оповещения населения в ДНР будет охватывать весь регион в 2026 году, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В пятницу главы МЧС Российской Федерации и ДНР Александр Куренков и Денис Пушилин рассмотрели оперативную обстановку в регионе. На встрече они обсудили ряд вопросов, в первую очередь - возвращение региона к мирной жизни.
"Одна из самых главных задач ведомства и руководства республики - это организация работы системы оповещения населения. В 2026 году она будет охватывать весь регион", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр Куренков (МЧС)Денис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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