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В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле - РИА Новости, 18.07.2025
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22:38 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/deti-2030074378.html
В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле
В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле - РИА Новости, 18.07.2025
В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле
Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, утвердив правила, что лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности не являются... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:38:00+03:00
2025-07-18T22:38:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
таможенный союз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, утвердив правила, что лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности не являются "детской удерживающей системой", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление правительства РФ утверждает в Правилах дорожного движения РФ (ПДД) понятие "детская удерживающая система" следующего содержания: "Детская удерживающая система (устройство)" - конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)", - говорится в документе. Уточняется, что требования к детским удерживающим системам установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
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общество, россия, михаил мишустин, таможенный союз
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Таможенный союз
В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле

Мишустин подписал постановление, ужесточающее правила перевозки детей в машинах

© Fotolia / milamoresДетское кресло в автомобиле
Детское кресло в автомобиле - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Fotolia / milamores
Детское кресло в автомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, утвердив правила, что лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности не являются "детской удерживающей системой", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Постановление правительства РФ утверждает в Правилах дорожного движения РФ (ПДД) понятие "детская удерживающая система" следующего содержания:
«
"Детская удерживающая система (устройство)" - конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)", - говорится в документе.
Уточняется, что требования к детским удерживающим системам установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
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ОбществоРоссияМихаил МишустинТаможенный союз
 
 
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