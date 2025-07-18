https://ria.ru/20250718/deti-2030074378.html

В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле

В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле - РИА Новости, 18.07.2025

В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле

Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, утвердив правила, что лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности не являются... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:38:00+03:00

2025-07-18T22:38:00+03:00

2025-07-18T22:38:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

таможенный союз

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, утвердив правила, что лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности не являются "детской удерживающей системой", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление правительства РФ утверждает в Правилах дорожного движения РФ (ПДД) понятие "детская удерживающая система" следующего содержания: "Детская удерживающая система (устройство)" - конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)", - говорится в документе. Уточняется, что требования к детским удерживающим системам установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, таможенный союз