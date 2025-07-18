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В Мурманской области возбудили дело на подростков за истязание сверстника - РИА Новости, 18.07.2025
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10:37 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/delo-2029870092.html
В Мурманской области возбудили дело на подростков за истязание сверстника
В Мурманской области возбудили дело на подростков за истязание сверстника - РИА Новости, 18.07.2025
В Мурманской области возбудили дело на подростков за истязание сверстника
Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видео, на котором группа подростков издевается над 13-летним мальчиком, в том числе пытается... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:37:00+03:00
2025-07-18T10:37:00+03:00
происшествия
россия
кольский район
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видео, на котором группа подростков издевается над 13-летним мальчиком, в том числе пытается выбросить его из окна, сообщили в региональном СУ СК РФ. "В социальных медиа распространены видеозаписи издевательств группы подростков над 13-летним сверстником, на одной из которых мальчика выбрасывают из окна дома. По данному факту следственным отделом по Кольскому району регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. По данным СУ СК РФ по Мурманской области, предполагаемые участники видео найдены, с ними работают следователи. Также устанавливается наличие травм у пострадавшего мальчика и обстоятельства их получения.
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россия
кольский район
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происшествия, россия, кольский район, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кольский район, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманской области возбудили дело на подростков за истязание сверстника

СК возбудил дело после видео, где подростки издеваются над 13-летним мальчиком

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видео, на котором группа подростков издевается над 13-летним мальчиком, в том числе пытается выбросить его из окна, сообщили в региональном СУ СК РФ.
"В социальных медиа распространены видеозаписи издевательств группы подростков над 13-летним сверстником, на одной из которых мальчика выбрасывают из окна дома. По данному факту следственным отделом по Кольскому району регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
По данным СУ СК РФ по Мурманской области, предполагаемые участники видео найдены, с ними работают следователи. Также устанавливается наличие травм у пострадавшего мальчика и обстоятельства их получения.
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ПроисшествияРоссияКольский районМурманская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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