https://ria.ru/20250718/delo-2029870092.html

В Мурманской области возбудили дело на подростков за истязание сверстника

В Мурманской области возбудили дело на подростков за истязание сверстника - РИА Новости, 18.07.2025

В Мурманской области возбудили дело на подростков за истязание сверстника

Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видео, на котором группа подростков издевается над 13-летним мальчиком, в том числе пытается... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:37:00+03:00

2025-07-18T10:37:00+03:00

2025-07-18T10:37:00+03:00

происшествия

россия

кольский район

мурманская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видео, на котором группа подростков издевается над 13-летним мальчиком, в том числе пытается выбросить его из окна, сообщили в региональном СУ СК РФ. "В социальных медиа распространены видеозаписи издевательств группы подростков над 13-летним сверстником, на одной из которых мальчика выбрасывают из окна дома. По данному факту следственным отделом по Кольскому району регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. По данным СУ СК РФ по Мурманской области, предполагаемые участники видео найдены, с ними работают следователи. Также устанавливается наличие травм у пострадавшего мальчика и обстоятельства их получения.

https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029515932.html

россия

кольский район

мурманская область

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происшествия, россия, кольский район, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)