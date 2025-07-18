Рейтинг@Mail.ru
По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/delo-2029833067.html
По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей
По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей - РИА Новости, 18.07.2025
По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей
Следствие планирует допросить более 40 свидетелей по уголовному делу в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова о хищении средств, выделенных... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:10:00+03:00
2025-07-18T03:10:00+03:00
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
владимир лукин
алексей дедов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029495638_0:157:3090:1895_1920x0_80_0_0_45c49d521fcf48012b46927273375031.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Следствие планирует допросить более 40 свидетелей по уголовному делу в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Закончить предварительное следствие по делу в установленный законом срок не представляется возможным в связи с необходимостью выполнения ряда следственных и процессуальных действий, а именно: получить заключения экспертиз, с которыми ознакомить обвиняемых и защитников, осмотреть изъятые в ходе обыска предметы и документы, допросить более 40 свидетелей, получить ответы", - говорится в материалах. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
https://ria.ru/20250715/smirnov-2029342641.html
https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023983206.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029495638_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_dc34fdc79a0c75fb308875618452c144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Лукин, Алексей Дедов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ
По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей

По делу экс-главы Курской области Смирнова планируют допросить 40 свидетелей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции по рассмотрению жалобы на продление его ареста
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции по рассмотрению жалобы на продление его ареста - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции по рассмотрению жалобы на продление его ареста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Следствие планирует допросить более 40 свидетелей по уголовному делу в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Закончить предварительное следствие по делу в установленный законом срок не представляется возможным в связи с необходимостью выполнения ряда следственных и процессуальных действий, а именно: получить заключения экспертиз, с которыми ознакомить обвиняемых и защитников, осмотреть изъятые в ходе обыска предметы и документы, допросить более 40 свидетелей, получить ответы", - говорится в материалах.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста
15 июля, 23:28
Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Хинштейн говорил с экс-губернатором Курской области до его ареста
19 июня, 17:23
 
ПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ЛукинАлексей ДедовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала