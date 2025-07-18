https://ria.ru/20250718/delo-2029833067.html

По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей

По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей - РИА Новости, 18.07.2025

По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей

Следствие планирует допросить более 40 свидетелей по уголовному делу в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова о хищении средств, выделенных... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T03:10:00+03:00

2025-07-18T03:10:00+03:00

2025-07-18T03:10:00+03:00

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

владимир лукин

алексей дедов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

курская областная дума

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Следствие планирует допросить более 40 свидетелей по уголовному делу в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Закончить предварительное следствие по делу в установленный законом срок не представляется возможным в связи с необходимостью выполнения ряда следственных и процессуальных действий, а именно: получить заключения экспертиз, с которыми ознакомить обвиняемых и защитников, осмотреть изъятые в ходе обыска предметы и документы, допросить более 40 свидетелей, получить ответы", - говорится в материалах. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250715/smirnov-2029342641.html

https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023983206.html

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф