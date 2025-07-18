По делу экс-губернатора Курской области планируют допросить 40 свидетелей
По делу экс-главы Курской области Смирнова планируют допросить 40 свидетелей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции по рассмотрению жалобы на продление его ареста
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции по рассмотрению жалобы на продление его ареста. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Следствие планирует допросить более 40 свидетелей по уголовному делу в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Закончить предварительное следствие по делу в установленный законом срок не представляется возможным в связи с необходимостью выполнения ряда следственных и процессуальных действий, а именно: получить заключения экспертиз, с которыми ознакомить обвиняемых и защитников, осмотреть изъятые в ходе обыска предметы и документы, допросить более 40 свидетелей, получить ответы", - говорится в материалах.
Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.