https://ria.ru/20250718/dacha-2029838783.html

Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу после начала СВО

Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу после начала СВО - РИА Новости, 18.07.2025

Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу после начала СВО

Бывший замминистра обороны Павел Попов начал обустраивать дачный участок в Подмосковье за деньги Минобороны и парка "Патриот" уже после начала СВО, говорится в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T05:34:00+03:00

2025-07-18T05:34:00+03:00

2025-07-18T05:34:00+03:00

московская область (подмосковье)

одинцовский район

россия

павел попов (генерал)

владимир шестеров

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_39cb5dd2fb651c2aa831f52860587586.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов начал обустраивать дачный участок в Подмосковье за деньги Минобороны и парка "Патриот" уже после начала СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Попов, (Владимир - ред.) Шестеров и (экс-директор парка "Патриот" Вячеслав - ред.) Ахмедов, объединившись в организованную группу, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий... желая незаконно обогатится, совместно и согласовано совершили на территории Одинцовского района Московской области противоправное деяние в период с мая 2022 года, но не позднее 6 мая 2022 года, по 15 июля 2024 года", - говорится в материалах. Кроме того, в ходе рассмотрения по существу уголовного дела в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова государственный обвинитель отдельно подчеркнул, что преступление совершено в период проведения специальной военной операции. Одинцовский гарнизонный военный суд в четверг приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Как установило следствие, Попов в 2022 году поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что есть на территории парка. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова. Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

https://ria.ru/20250717/sud-2029722551.html

https://ria.ru/20250717/shesterov-2029689239.html

https://ria.ru/20250717/gruppa-2029683367.html

московская область (подмосковье)

одинцовский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), одинцовский район, россия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот