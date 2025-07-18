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Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу после начала СВО - РИА Новости, 18.07.2025
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05:34 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/dacha-2029838783.html
Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу после начала СВО
Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу после начала СВО - РИА Новости, 18.07.2025
Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу после начала СВО
Бывший замминистра обороны Павел Попов начал обустраивать дачный участок в Подмосковье за деньги Минобороны и парка "Патриот" уже после начала СВО, говорится в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:34:00+03:00
2025-07-18T05:34:00+03:00
московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
павел попов (генерал)
владимир шестеров
патриот
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов начал обустраивать дачный участок в Подмосковье за деньги Минобороны и парка "Патриот" уже после начала СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Попов, (Владимир - ред.) Шестеров и (экс-директор парка "Патриот" Вячеслав - ред.) Ахмедов, объединившись в организованную группу, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий... желая незаконно обогатится, совместно и согласовано совершили на территории Одинцовского района Московской области противоправное деяние в период с мая 2022 года, но не позднее 6 мая 2022 года, по 15 июля 2024 года", - говорится в материалах. Кроме того, в ходе рассмотрения по существу уголовного дела в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова государственный обвинитель отдельно подчеркнул, что преступление совершено в период проведения специальной военной операции. Одинцовский гарнизонный военный суд в четверг приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Как установило следствие, Попов в 2022 году поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что есть на территории парка. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова. Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250717/sud-2029722551.html
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029689239.html
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московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
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московская область (подмосковье), одинцовский район, россия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот
Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот
Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу после начала СВО

Экс-замминистра обороны Попов начал обустраивать дачу после начала СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов начал обустраивать дачный участок в Подмосковье за деньги Минобороны и парка "Патриот" уже после начала СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Попов, (Владимир - ред.) Шестеров и (экс-директор парка "Патриот" Вячеслав - ред.) Ахмедов, объединившись в организованную группу, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий... желая незаконно обогатится, совместно и согласовано совершили на территории Одинцовского района Московской области противоправное деяние в период с мая 2022 года, но не позднее 6 мая 2022 года, по 15 июля 2024 года", - говорится в материалах.
Владимир Шестеров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны
Вчера, 16:05
Кроме того, в ходе рассмотрения по существу уголовного дела в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова государственный обвинитель отдельно подчеркнул, что преступление совершено в период проведения специальной военной операции.
Одинцовский гарнизонный военный суд в четверг приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года.
Также суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерал Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград
Вчера, 13:38
Как установило следствие, Попов в 2022 году поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что есть на территории парка. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы
Вчера, 13:17
 
Московская область (Подмосковье)Одинцовский районРоссияПавел Попов (генерал)Владимир ШестеровПатриот
 
 
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