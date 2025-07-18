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Мурманского экс-чиновника приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 18.07.2025
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16:39 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/chinovnik-2030008652.html
Мурманского экс-чиновника приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Мурманского экс-чиновника приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 18.07.2025
Мурманского экс-чиновника приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Мурманский областной суд приговорил бывшего муниципального чиновника, который передал противнику координаты аэродрома в Заполярье, к 12 годам колонии строгого... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:39:00+03:00
2025-07-18T16:39:00+03:00
происшествия
кандалакша
мурманская область
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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Мурманский областной суд приговорил бывшего муниципального чиновника, который передал противнику координаты аэродрома в Заполярье, к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Он передал координаты аэродрома противнику", - сообщил собеседник агентства. По его данным, речь идет об Артеме Богеруке, который в 2007 году занимал должность заместителя главы Кандалакши. В открытых источниках можно найти информацию о том, что Богерук значился руководителем Фонда социальной защиты населения Кандалакши, а также возглавлял муниципальное унитарное предприятие "Ковдорводоканал".
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кандалакша
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происшествия, кандалакша, мурманская область
Происшествия, Кандалакша, Мурманская область
Мурманского экс-чиновника приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Мурманский суд приговорил бывшего чиновника к 12 годам колонии за госизмену

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Мурманский областной суд приговорил бывшего муниципального чиновника, который передал противнику координаты аэродрома в Заполярье, к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Он передал координаты аэродрома противнику", - сообщил собеседник агентства.
По его данным, речь идет об Артеме Богеруке, который в 2007 году занимал должность заместителя главы Кандалакши. В открытых источниках можно найти информацию о том, что Богерук значился руководителем Фонда социальной защиты населения Кандалакши, а также возглавлял муниципальное унитарное предприятие "Ковдорводоканал".
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