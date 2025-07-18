https://ria.ru/20250718/bpla-2030064015.html

Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе

Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе - РИА Новости, 18.07.2025

Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе

Применение российскими военными дронов на оптоволокне позволило получить преимущество перед ВСУ в небе, заявил РИА Новости оператор БПЛА 5-й гвардейской бригады РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:23:00+03:00

2025-07-18T20:23:00+03:00

2025-07-18T21:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

бпла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030063216_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e58feeb21097336f8d9a86f7d6d3ebd.jpg

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Применение российскими военными дронов на оптоволокне позволило получить преимущество перед ВСУ в небе, заявил РИА Новости оператор БПЛА 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник". "Дронов стало много заходить. И есть радиоперехваты даже, что противник не понимает, что происходит, почему у нас так много этого всего. На данный момент положение дел достаточно сильно изменилось в нашу пользу... появление дронов, управляемых при помощи оптоволокна, достаточно хорошо помогло нам взять преимущество в небе", — сказал "Техник". По его словам, в последнее время украинские военные стали меньше применять дроны. "Сейчас, возможно, у них специалисты в нашей области работы откатились немного, потому что дронов противников стало меньше. Если, допустим, полтора месяца назад мы часто слышали - и Mavic их летали, и FPV постоянно прилетали, то сейчас уже стало потише намного", — добавил он. FPV-дрон на оптоволокне весит в среднем семь-восемь килограммов вместе с аккумуляторной батареей и снарядом, расстояние до поражения цели зависит от длины оптоволокна в катушке. Оптоволокно от дрона присоединяется к НСУ - наземной станции управления (пульт), катушка крепится к БПЛА и разматывается при движении.

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оператор БПЛА о применении дронов на оптоволокне Применение российскими военными дронов на оптоволокне позволило получить преимущество перед ВСУ в небе, заявил РИА Новости оператор БПЛА 5 гвардейской бригады 51 гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник" 2025-07-18T20:23 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, бпла