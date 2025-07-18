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Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 18.07.2025 (обновлено: 21:18 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/bpla-2030064015.html
Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе
Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе - РИА Новости, 18.07.2025
Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе
Применение российскими военными дронов на оптоволокне позволило получить преимущество перед ВСУ в небе, заявил РИА Новости оператор БПЛА 5-й гвардейской бригады РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:23:00+03:00
2025-07-18T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
бпла
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Применение российскими военными дронов на оптоволокне позволило получить преимущество перед ВСУ в небе, заявил РИА Новости оператор БПЛА 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник". "Дронов стало много заходить. И есть радиоперехваты даже, что противник не понимает, что происходит, почему у нас так много этого всего. На данный момент положение дел достаточно сильно изменилось в нашу пользу... появление дронов, управляемых при помощи оптоволокна, достаточно хорошо помогло нам взять преимущество в небе", — сказал "Техник". По его словам, в последнее время украинские военные стали меньше применять дроны. "Сейчас, возможно, у них специалисты в нашей области работы откатились немного, потому что дронов противников стало меньше. Если, допустим, полтора месяца назад мы часто слышали - и Mavic их летали, и FPV постоянно прилетали, то сейчас уже стало потише намного", — добавил он. FPV-дрон на оптоволокне весит в среднем семь-восемь килограммов вместе с аккумуляторной батареей и снарядом, расстояние до поражения цели зависит от длины оптоволокна в катушке. Оптоволокно от дрона присоединяется к НСУ - наземной станции управления (пульт), катушка крепится к БПЛА и разматывается при движении.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
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Оператор БПЛА о применении дронов на оптоволокне
Применение российскими военными дронов на оптоволокне позволило получить преимущество перед ВСУ в небе, заявил РИА Новости оператор БПЛА 5 гвардейской бригады 51 гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник"
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в мире, вооруженные силы украины, бпла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, БПЛА
Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе

Российские дроны на оптоволокне дали преимущество над БПЛА ВСУ в небе

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Применение российскими военными дронов на оптоволокне позволило получить преимущество перед ВСУ в небе, заявил РИА Новости оператор БПЛА 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник".
"Дронов стало много заходить. И есть радиоперехваты даже, что противник не понимает, что происходит, почему у нас так много этого всего. На данный момент положение дел достаточно сильно изменилось в нашу пользу... появление дронов, управляемых при помощи оптоволокна, достаточно хорошо помогло нам взять преимущество в небе", — сказал "Техник".
По его словам, в последнее время украинские военные стали меньше применять дроны.
"Сейчас, возможно, у них специалисты в нашей области работы откатились немного, потому что дронов противников стало меньше. Если, допустим, полтора месяца назад мы часто слышали - и Mavic их летали, и FPV постоянно прилетали, то сейчас уже стало потише намного", — добавил он.
FPV-дрон на оптоволокне весит в среднем семь-восемь килограммов вместе с аккумуляторной батареей и снарядом, расстояние до поражения цели зависит от длины оптоволокна в катушке. Оптоволокно от дрона присоединяется к НСУ - наземной станции управления (пульт), катушка крепится к БПЛА и разматывается при движении.
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