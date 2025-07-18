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В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины - РИА Новости, 18.07.2025
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18:50 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/bpla-2030047181.html
В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины
В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины - РИА Новости, 18.07.2025
В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины
Здание авиационного технического колледжа и близлежащие магазины повреждены в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области, сообщил врио... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:50:00+03:00
2025-07-18T18:50:00+03:00
рыльск
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 18 июл - РИА Новости. Здание авиационного технического колледжа и близлежащие магазины повреждены в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Выбиты окна, частично посечены фасады и кровля", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что по его поручению на месте происшествия находится глава района. Работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил Хинштейн.
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рыльск, курская область, александр хинштейн
Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины

Хинштейн: БПЛА повредил здание авиационного технического колледжа в Рыльске

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЗдание авиационного технического колледжа, поврежденное в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области
Здание авиационного технического колледжа, поврежденное в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Здание авиационного технического колледжа, поврежденное в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области
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КУРСК, 18 июл - РИА Новости. Здание авиационного технического колледжа и близлежащие магазины повреждены в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Выбиты окна, частично посечены фасады и кровля", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он отметил, что по его поручению на месте происшествия находится глава района. Работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил Хинштейн.
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