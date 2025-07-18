https://ria.ru/20250718/bpla-2030047181.html

В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины

В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины - РИА Новости, 18.07.2025

В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины

Здание авиационного технического колледжа и близлежащие магазины повреждены в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области, сообщил врио... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:50:00+03:00

2025-07-18T18:50:00+03:00

2025-07-18T18:50:00+03:00

рыльск

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 18 июл - РИА Новости. Здание авиационного технического колледжа и близлежащие магазины повреждены в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Выбиты окна, частично посечены фасады и кровля", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что по его поручению на месте происшествия находится глава района. Работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250718/belgorod-2030045573.html

рыльск

курская область

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рыльск, курская область, александр хинштейн