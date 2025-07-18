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ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью
ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью
Силы ПВО с вечера четверга до утра пятницы уничтожили три беспилотника в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:20:00+03:00
2025-07-18T08:20:00+03:00
2025-07-18T08:20:00+03:00
безопасность
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владислав шапша
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силы ПВО с вечера четверга до утра пятницы уничтожили три беспилотника в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "В период с 21.00 до 7.50 силами ПВО уничтожены три БПЛА на территории Жуковского и Тарусского районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы области. Он отметил, что на местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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безопасность, жуковский, калужская область, владислав шапша, россия
Безопасность, Жуковский, Калужская область, Владислав Шапша, Россия
ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью
Шапша: ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью