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ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью - РИА Новости, 18.07.2025
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08:20 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/bpla-2029846571.html
ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью
ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью
Силы ПВО с вечера четверга до утра пятницы уничтожили три беспилотника в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:20:00+03:00
2025-07-18T08:20:00+03:00
безопасность
жуковский
калужская область
владислав шапша
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силы ПВО с вечера четверга до утра пятницы уничтожили три беспилотника в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "В период с 21.00 до 7.50 силами ПВО уничтожены три БПЛА на территории Жуковского и Тарусского районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы области. Он отметил, что на местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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безопасность, жуковский, калужская область, владислав шапша, россия
Безопасность, Жуковский, Калужская область, Владислав Шапша, Россия
ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью

Шапша: ПВО с вечера четверга уничтожила три БПЛА над Калужской областью

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки БПЛА
Осколки БПЛА - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силы ПВО с вечера четверга до утра пятницы уничтожили три беспилотника в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В период с 21.00 до 7.50 силами ПВО уничтожены три БПЛА на территории Жуковского и Тарусского районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы области.
Он отметил, что на местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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БезопасностьЖуковскийКалужская областьВладислав ШапшаРоссия
 
 
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