https://ria.ru/20250718/bpla-2029843163.html

ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника

ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025

ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:34:00+03:00

2025-07-18T07:34:00+03:00

2025-07-18T08:36:00+03:00

россия

черное море

брянская область

вооруженные силы украины

дмитрий песков

республика крым

орловская область

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 7:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250718/donbass-2029724536.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

брянская область

республика крым

орловская область

смоленская область

нижегородская область

калужская область

воронежская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черное море, брянская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, республика крым, орловская область, смоленская область, нижегородская область, калужская область, воронежская область, белгородская область, безопасность