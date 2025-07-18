ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 7:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российские военные сбили:
- 31 дрон — над Брянской областью;
- 17 — над Орловской;
- десять — над Московским регионом, в том числе три, летевших в сторону столицы;
- четыре — над Крымом;
- три — над акваторией Азовского моря;
- по два — над Смоленской и Нижегородской областями;
- по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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