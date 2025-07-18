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ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
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07:34 18.07.2025 (обновлено: 08:36 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/bpla-2029843163.html
ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:34:00+03:00
2025-07-18T08:36:00+03:00
россия
черное море
брянская область
вооруженные силы украины
дмитрий песков
республика крым
орловская область
смоленская область
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 7:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250718/donbass-2029724536.html
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россия, черное море, брянская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, республика крым, орловская область, смоленская область, нижегородская область, калужская область, воронежская область, белгородская область, безопасность
Россия, Черное море, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Республика Крым, Орловская область, Смоленская область, Нижегородская область, Калужская область, Воронежская область, Белгородская область, Безопасность

ПВО сбила за ночь 73 украинских беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над территорией России, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 7:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.
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Российские военные сбили:
  • 31 дрон — над Брянской областью;
  • 17 — над Орловской;
  • десять — над Московским регионом, в том числе три, летевших в сторону столицы;
  • четыре — над Крымом;
  • три — над акваторией Азовского моря;
  • по два — над Смоленской и Нижегородской областями;
  • по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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РоссияЧерное мореБрянская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковРеспублика КрымОрловская областьСмоленская областьНижегородская областьКалужская областьВоронежская областьБелгородская областьБезопасность
 
 
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