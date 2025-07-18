https://ria.ru/20250718/besporyadki-2029922618.html

В Великобритании вспыхнули антимигрантские беспорядки

В Великобритании вспыхнули антимигрантские беспорядки - РИА Новости, 18.07.2025

В Великобритании вспыхнули антимигрантские беспорядки

Антимигрантские беспорядки вспыхнули в небольшом городке Эппинг в графстве Эссекс вблизи Лондона на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемом в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:58:00+03:00

2025-07-18T12:58:00+03:00

2025-07-18T12:58:00+03:00

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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Антимигрантские беспорядки вспыхнули в небольшом городке Эппинг в графстве Эссекс вблизи Лондона на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемом в изнасиловании. В четверг перед местным судом предстал беженец Хадуш Герберсласи Кебату, который обвиняется в изнасиловании и домогательстве до несовершеннолетней. В воскресенье на фоне дела в Эппинге прошел мирный протест рядом с гостиницей The Bell Hotel, где, как сообщается, размещены беженцы. В четверг вечером протестующие собрались снова и вступили в стычки с полицией. "Этим вечером сотрудники полиция находились в Эппинге, где несколько человек нарушили мирный протест и начали бросать в полицию булыжники. Мы установили личности нескольких подозреваемых в повреждении полицейских машин и гостиницы, а также в нападении на наших сотрудников. Один из сотрудников полиции получил незначительное ранение шеи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции Эссекса. По сообщениям СМИ, некоторые участники беспорядков забрались на полицейский автомобиль и разбили лобовое стекло. Демонстранты также бросали яйца и запускали фейерверки. В полиции также подчеркнули, что информация по делу об изнасиловании публикуется в открытом доступе, призвали к соблюдению судебных процедур и подчеркнули, что разглашение лишней информации может нанести ущерб ходу правосудия.

https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html

https://ria.ru/20250610/besporyadki-2022003959.html

эссекс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эссекс, лондон