https://ria.ru/20250718/bespilotniki-2030051041.html

Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов

Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов - РИА Новости, 18.07.2025

Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов

Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 26 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:57:00+03:00

2025-07-18T18:57:00+03:00

2025-07-18T19:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

калужская область

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 26 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 14:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

калужская область

брянская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, калужская область, брянская область, москва