https://ria.ru/20250718/bespilotniki-2030051041.html
Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов
Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов - РИА Новости, 18.07.2025
Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов
Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 26 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:57:00+03:00
2025-07-18T18:57:00+03:00
2025-07-18T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 26 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 14:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов
МО: ПВО за четыре часа уничтожила и перехватила 26 БПЛА ВСУ над регионами России