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Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 18.07.2025 (обновлено: 19:48 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/bespilotniki-2030051041.html
Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов
Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов - РИА Новости, 18.07.2025
Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов
Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 26 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:57:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
калужская область
брянская область
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 26 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны.&quot;В период с 14:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, калужская область, брянская область, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Калужская область, Брянская область, Москва
Над российскими регионами сбили еще 26 украинских дронов

МО: ПВО за четыре часа уничтожила и перехватила 26 БПЛА ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 26 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны.
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"В период с 14:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Российские военные сбили:
  • девять дронов над Калужской областью;
  • девять — над Брянской;
  • шесть — над территорией Московского региона, в том числе пять дронов, летевших на Москву;
  • по одному — над Курской и Смоленской областями.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКалужская областьБрянская областьМосква
 
 
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