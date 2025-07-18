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ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:47:00+03:00
2025-07-18T02:47:00+03:00
2025-07-18T02:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.
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безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву