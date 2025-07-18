https://ria.ru/20250718/bespilotniki-2029832063.html

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 18.07.2025

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:47:00+03:00

2025-07-18T02:47:00+03:00

2025-07-18T02:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029831690.html

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безопасность, москва, сергей собянин