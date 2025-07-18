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ПВО пресекла очередную попытку атаки беспилотника на Москву
ПВО пресекла очередную попытку атаки беспилотника на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО пресекла очередную попытку атаки беспилотника на Москву
Силами ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:49:00+03:00
2025-07-18T22:49:00+03:00
2025-07-18T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. "ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО пресекла очередную попытку атаки беспилотника на Москву
Собянин: ПВО пресекла очередную попытку атаки на Москву вражеского беспилотника