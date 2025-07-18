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Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 18.07.2025 (обновлено: 19:29 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2030057711.html
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:28:00+03:00
2025-07-18T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб&quot;, - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на Москву

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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