https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2030057711.html

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 18.07.2025

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:28:00+03:00

2025-07-18T19:28:00+03:00

2025-07-18T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина