https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2030057711.html
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:28:00+03:00
2025-07-18T19:28:00+03:00
2025-07-18T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на Москву