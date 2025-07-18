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ПВО сбила 14 украинских беспилотников над четырьмя областями - РИА Новости, 18.07.2025
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15:02 18.07.2025 (обновлено: 15:13 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029972792.html
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над четырьмя областями
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над четырьмя областями - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над четырьмя областями
Средства ПВО за 1 час 50 минут уничтожили14 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:02:00+03:00
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калужская область
россия
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средства ПВО за 1 час 50 минут уничтожили14 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ."В период с 12.05 мск до 13.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Калужской области, три – над территорией Московского региона и по одному – над территориями Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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калужская область, россия, брянская область, безопасность
Калужская область, Россия, Брянская область, Безопасность
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над четырьмя областями

ПВО сбила 14 БПЛА над Московским регионом, под Калугой, Брянском и Орлом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средства ПВО за 1 час 50 минут уничтожили14 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 12.05 мск до 13.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Калужской области, три – над территорией Московского региона и по одному – над территориями Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Калужская областьРоссияБрянская областьБезопасность
 
 
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