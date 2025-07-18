https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029972792.html

ПВО сбила 14 украинских беспилотников над четырьмя областями

ПВО сбила 14 украинских беспилотников над четырьмя областями - РИА Новости, 18.07.2025

ПВО сбила 14 украинских беспилотников над четырьмя областями

Средства ПВО за 1 час 50 минут уничтожили14 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:02:00+03:00

2025-07-18T15:02:00+03:00

2025-07-18T15:13:00+03:00

калужская область

россия

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средства ПВО за 1 час 50 минут уничтожили14 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ."В период с 12.05 мск до 13.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Калужской области, три – над территорией Московского региона и по одному – над территориями Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

калужская область, россия, брянская область, безопасность