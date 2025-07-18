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Боец белгородского "Орлана" пострадал при ударе украинского беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
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13:00 18.07.2025 (обновлено: 13:26 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029923734.html
Боец белгородского "Орлана" пострадал при ударе украинского беспилотника
Боец белгородского "Орлана" пострадал при ударе украинского беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
Боец белгородского "Орлана" пострадал при ударе украинского беспилотника
Боец подразделения "Орлан" получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:00:00+03:00
2025-07-18T13:26:00+03:00
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."При выполнении служебных обязанностей ранен боец подразделения "Орлан". В Грайворонском округе в посёлке Чапаевский от удара вражеского беспилотника наш боец получил тяжёлые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и переломами ног доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.В среду Гладков сообщил, что два бойца "Орлана" получили ранения в результате атаки вражеского FPV-дрона в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. С минно-взрывными травмами и баротравмами их доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего отпустили долечиваться амбулаторно.СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
Боец белгородского "Орлана" пострадал при ударе украинского беспилотника

Боец белгородского "Орлана" получил тяжелые ранения при ударе украинского БПЛА

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"При выполнении служебных обязанностей ранен боец подразделения "Орлан". В Грайворонском округе в посёлке Чапаевский от удара вражеского беспилотника наш боец получил тяжёлые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и переломами ног доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.
В среду Гладков сообщил, что два бойца "Орлана" получили ранения в результате атаки вражеского FPV-дрона в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. С минно-взрывными травмами и баротравмами их доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего отпустили долечиваться амбулаторно.
СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
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