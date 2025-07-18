https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029923734.html

Боец белгородского "Орлана" пострадал при ударе украинского беспилотника

Боец белгородского "Орлана" пострадал при ударе украинского беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025

Боец белгородского "Орлана" пострадал при ударе украинского беспилотника

Боец подразделения "Орлан" получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:00:00+03:00

2025-07-18T13:00:00+03:00

2025-07-18T13:26:00+03:00

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."При выполнении служебных обязанностей ранен боец подразделения "Орлан". В Грайворонском округе в посёлке Чапаевский от удара вражеского беспилотника наш боец получил тяжёлые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и переломами ног доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.В среду Гладков сообщил, что два бойца "Орлана" получили ранения в результате атаки вражеского FPV-дрона в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. С минно-взрывными травмами и баротравмами их доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего отпустили долечиваться амбулаторно.СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область