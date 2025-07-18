https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029881349.html

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в ЛНР

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 18.07.2025

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в ЛНР

Украинский БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом в Сватово Луганской Народной Республики, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:16:00+03:00

2025-07-18T11:16:00+03:00

2025-07-18T11:16:00+03:00

сватово

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом в Сватово Луганской Народной Республики, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Вчера в 21.25 киевские боевики нанесли удар с применением БПЛА по многоквартирному жилому дому в городе Сватово. В результате удара повреждено остекление и кровля дома", - сообщили в силовых структурах. По предварительным данным, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

луганская народная республика

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2025

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сватово, луганская народная республика, происшествия