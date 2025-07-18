https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029831690.html
В Воронежской области уничтожили беспилотник
В Воронежской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 18.07.2025
В Воронежской области уничтожили беспилотник
Дрон уничтожен силами ПВО в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:43:00+03:00
2025-07-18T02:43:00+03:00
2025-07-18T02:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дрон уничтожен силами ПВО в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029830424.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область
В Воронежской области уничтожили беспилотник
Гусев: силы ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области