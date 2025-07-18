https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029831690.html

В Воронежской области уничтожили беспилотник

В Воронежской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 18.07.2025

В Воронежской области уничтожили беспилотник

Дрон уничтожен силами ПВО в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:43:00+03:00

2025-07-18T02:43:00+03:00

2025-07-18T02:45:00+03:00

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безопасность

воронежская область

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дрон уничтожен силами ПВО в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029830424.html

воронежская область

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безопасность, воронежская область