https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029830424.html

ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву

ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 18.07.2025

ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:03:00+03:00

2025-07-18T02:03:00+03:00

2025-07-18T04:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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москва

сергей собянин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.Во Внуково вводились ограничения на полеты. Несколько международных и внутренних рейсов задержаны.Поздно вечером в четверг Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, направлявшегося к столице. Из-за этого ограничения вводились в аэропортах Жуковский и Домодедово. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20250718/opasnost-2029826306.html

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происшествия, москва, сергей собянин