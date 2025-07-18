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ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 18.07.2025
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:03:00+03:00
2025-07-18T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.Во Внуково вводились ограничения на полеты. Несколько международных и внутренних рейсов задержаны.Поздно вечером в четверг Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, направлявшегося к столице. Из-за этого ограничения вводились в аэропортах Жуковский и Домодедово. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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происшествия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву