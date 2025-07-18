https://ria.ru/20250718/belgorod-2030045573.html

Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 18.07.2025

Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, мирные жители не пострадали,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:44:00+03:00

2025-07-18T18:44:00+03:00

2025-07-18T18:45:00+03:00

белгородская область

происшествия

белгородский район

отрадное

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Бессоновка атаке FPV-дрона подверглось сельхозпредприятие. В одном из помещений повреждены кровля, фасад и оборудование. В селе Отрадное дрон атаковал легковой автомобиль… Частный дом в селе Долгое Валуйского округа подвергся атаке дрона", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Шебекинском округе город Шебекино атакован двумя беспилотниками. В селе Козьмодемьяновка дрон нанес удар по припаркованному во дворе автомобилю. В селе Новая Таволжанка в результате ударов двух дронов повреждены два легковых автомобиля. Ещё один беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю в селе Муром. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа частное домовладение дважды атаковано украинскими дронами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, белгородский район, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины