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Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 18.07.2025
Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, мирные жители не пострадали,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:44:00+03:00
2025-07-18T18:44:00+03:00
2025-07-18T18:45:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Бессоновка атаке FPV-дрона подверглось сельхозпредприятие. В одном из помещений повреждены кровля, фасад и оборудование. В селе Отрадное дрон атаковал легковой автомобиль… Частный дом в селе Долгое Валуйского округа подвергся атаке дрона", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Шебекинском округе город Шебекино атакован двумя беспилотниками. В селе Козьмодемьяновка дрон нанес удар по припаркованному во дворе автомобилю. В селе Новая Таволжанка в результате ударов двух дронов повреждены два легковых автомобиля. Ещё один беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю в селе Муром. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа частное домовладение дважды атаковано украинскими дронами.
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белгородская область, происшествия, белгородский район, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Отрадное, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали 7 населенных пунктов Белгородской области