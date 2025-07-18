https://ria.ru/20250718/belgorod-2029866769.html

ВСУ обстреляли 46 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

ВСУ обстреляли 46 населенных пунктов в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 18.07.2025

ВСУ обстреляли 46 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками 46 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:24:00+03:00

2025-07-18T10:24:00+03:00

2025-07-18T10:35:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками 46 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, был выпущен 71 боеприпас и зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из них 25 сбиты. За минувшие сутки ранен один мирный житель. Кроме того, как рассказал Гладков, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 16 июля при атаке на Белгород. Различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, четырех предприятиях, складе, объекте связи, двух сельхозпредприятиях, социальном объекте и трех транспортных средствах. "В Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Варваровка, Нечаевка, Отрадное, Солохи и Чайки совершены атаки девяти беспилотников, четыре из которых сбиты. В селе Чайки в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен водитель… В Борисовском районе посёлок Борисовка атакован беспилотником", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе по восьми населенным пунктам совершены атаки 10 беспилотников, в Волоконовском районе четыре села и хутор подверглись атакам шести беспилотников. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и совершены атаки пяти БПЛА, в Краснояружском районе девять населенных пунктов подверглись обстрелам 48 боеприпасами и атакам 15 дронов, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Бабенков выпущен один боеприпас и нанесены удары 21 беспилотником", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250717/porazhenie-2029745891.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

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