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Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника
Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника
Ночью отражена атака БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, проводится осмотр мест падения обломков,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:59:00+03:00
2025-07-18T07:59:00+03:00
2025-07-18T07:59:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Ночью отражена атака БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сегодня ночью над промышленной территорией в Нижегородской области средства ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, специалисты проводят осмотр мест падения обломков", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 2 - над территорией Нижегородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника
Над Нижегородской областью ночью отразили атаку БПЛА, пострадавших нет