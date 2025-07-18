https://ria.ru/20250718/ataka-2029844607.html

Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника

Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025

Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника

Ночью отражена атака БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, проводится осмотр мест падения обломков,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:59:00+03:00

2025-07-18T07:59:00+03:00

2025-07-18T07:59:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Ночью отражена атака БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сегодня ночью над промышленной территорией в Нижегородской области средства ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, специалисты проводят осмотр мест падения обломков", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 2 - над территорией Нижегородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин