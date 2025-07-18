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Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
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07:59 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ataka-2029844607.html
Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника
Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 18.07.2025
Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника
Ночью отражена атака БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, проводится осмотр мест падения обломков,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:59:00+03:00
2025-07-18T07:59:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Ночью отражена атака БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сегодня ночью над промышленной территорией в Нижегородской области средства ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, специалисты проводят осмотр мест падения обломков", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 2 - над территорией Нижегородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
Над Нижегородской областью ночью отразили атаку беспилотника

Над Нижегородской областью ночью отразили атаку БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Ночью отражена атака БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Сегодня ночью над промышленной территорией в Нижегородской области средства ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, специалисты проводят осмотр мест падения обломков", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 2 - над территорией Нижегородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияГлеб Никитин
 
 
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