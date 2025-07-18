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Армия Израиля уничтожила трех высокопоставленных чиновников ХАМАС

Армия Израиля уничтожила трех высокопоставленных чиновников ХАМАС - РИА Новости, 18.07.2025

Армия Израиля уничтожила трех высокопоставленных чиновников ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции на севере сектора Газа уничтожила трех высокопоставленных чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:20:00+03:00

2025-07-18T13:20:00+03:00

2025-07-18T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции на севере сектора Газа уничтожила трех высокопоставленных чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "На прошлой неделе силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали террориста Бархума Шахина, ответственного за западный округ Газы подразделения общей безопасности, и террориста Ашама Царцура, главу комитета по чрезвычайным ситуациям в восточной части Газы правительства ХАМАС ", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что уничтоженные помогали военному крылу ХАМАС осуществлять контроль над населением сектора, используя при этом методы репрессий и насилия. Кроме того, израильские военные ликвидировали главу юридического бюро ХАМАС Фараджа аль-аула. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250717/snaryad-2029724868.html

https://ria.ru/20250715/izrail-2029223356.html

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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году