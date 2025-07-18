https://ria.ru/20250718/armeniya-2029841073.html

Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян

Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян - РИА Новости, 18.07.2025

Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян

Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T06:35:00+03:00

2025-07-18T06:35:00+03:00

2025-07-18T06:35:00+03:00

армения

россия

ереван

ара абрамян

никол пашинян

ваагн хачатурян

евросоюз

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737520738_0:0:1006:565_1920x0_80_0_0_f6eb0d762e0f4c2b66e76b27115d8ab6.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Что касается России, Россия есть и будет нашим стратегическим партнером. Это будет правильно, это во имя интересов армян, армянского государства", - сказал Абрамян. Он также отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян действует не в интересах страны. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, ереван, ара абрамян, никол пашинян, ваагн хачатурян, евросоюз, евразийский экономический союз