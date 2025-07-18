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Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян - РИА Новости, 18.07.2025
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06:35 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/armeniya-2029841073.html
Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян
Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян - РИА Новости, 18.07.2025
Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян
Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:35:00+03:00
2025-07-18T06:35:00+03:00
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россия
ереван
ара абрамян
никол пашинян
ваагн хачатурян
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Что касается России, Россия есть и будет нашим стратегическим партнером. Это будет правильно, это во имя интересов армян, армянского государства", - сказал Абрамян. Он также отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян действует не в интересах страны. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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армения, россия, ереван, ара абрамян, никол пашинян, ваагн хачатурян, евросоюз, евразийский экономический союз
Армения, Россия, Ереван, Ара Абрамян, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян

Абрамян: Россия является и будет стратегическим партнером Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАра Абрамян
Ара Абрамян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ара Абрамян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Что касается России, Россия есть и будет нашим стратегическим партнером. Это будет правильно, это во имя интересов армян, армянского государства", - сказал Абрамян.
Он также отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян действует не в интересах страны.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук
9 января, 20:58
 
АрменияРоссияЕреванАра АбрамянНикол ПашинянВаагн ХачатурянЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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