https://ria.ru/20250718/armenija-2030072734.html

В "Электросетях Армении" назвали назначение управляющего казусом

В "Электросетях Армении" назвали назначение управляющего казусом - РИА Новости, 18.07.2025

В "Электросетях Армении" назвали назначение управляющего казусом

Назначение временного управляющего в принадлежащее предпринимателю Самвелу Карапетяну ЗАО "Электрические сети Армении" создает казус в компании, заявил и.о... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:08:00+03:00

2025-07-18T22:08:00+03:00

2025-07-18T22:16:00+03:00

в мире

армения

россия

самвел карапетян

никол пашинян

электрические сети армении

электросети армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_7b51a673ff20ce328354d8d33eb8fc38.jpg

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Назначение временного управляющего в принадлежащее предпринимателю Самвелу Карапетяну ЗАО "Электрические сети Армении" создает казус в компании, заявил и.о. директора "Электросетей" Давид Казинян. В пятницу председатель комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего компанией "Электрические сети Армении". Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг республики по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. "В управлении "Электрическими сетями Армении" возникает казус: государством назначается временный управляющий, а ответственность будет нести собственник", - цитирует Казиняна агентство Sputnik Армения. Он добавил также, что КРОУ не представила руководству временного управляющего, хотя извещение о его назначении получено. Казинян добавил, что руководство компании не будет писать заявления об увольнении. "Уполномочен от имени большей части руководства заявить, что мы остаемся работать для обеспечения нормальной деятельности компании, защиты интересов потребителей, обеспечения прав собственника", - подчеркнул Казинян. Он также подчеркнул, что армянские власти не могут гарантировать, что в течение ближайших двух лет тарифы на электроэнергию не вырастут, тогда как собственник "Электросетей Армении" в течение десяти лет не повышал и в последующие десять лет также не намерен повышать стоимость электроэнергии. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250718/zaschita-2030023911.html

https://ria.ru/20250709/karapetyan-2028125173.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, электросети армении