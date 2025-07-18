Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года, пишут СМИ
Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года
© Sputnik / Асатур Есаянц
Флаг Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в феврале 2026 года, сообщает онлайн-ресурс hraparak.am, ссылаясь на свои источники.
"По нашим данным, (премьер-министр Армении) Никол Пашинян сказал нескольким своим соратникам, что в феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пашинян дал понять, что, возможно, республику исключат из организации.
В феврале 2024 года Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным - по его словам, "точка невозврата" уже пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
В конце марта в МИД Армении заявили, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации. Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
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16 июля, 13:33