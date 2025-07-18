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Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2025
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12:20 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/armenija-2029905958.html
Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года, пишут СМИ
Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2025
Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года, пишут СМИ
Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в феврале 2026 года, сообщает онлайн-ресурс hraparak.am, ссылаясь на свои... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:20:00+03:00
2025-07-18T12:20:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в феврале 2026 года, сообщает онлайн-ресурс hraparak.am, ссылаясь на свои источники. "По нашим данным, (премьер-министр Армении) Никол Пашинян сказал нескольким своим соратникам, что в феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашинян дал понять, что, возможно, республику исключат из организации. В феврале 2024 года Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным - по его словам, "точка невозврата" уже пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. В конце марта в МИД Армении заявили, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации. Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
https://ria.ru/20250716/peskov-2029561580.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, михаил галузин, сергей лавров, одкб
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Михаил Галузин, Сергей Лавров, ОДКБ
Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года, пишут СМИ

Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Флаг Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в феврале 2026 года, сообщает онлайн-ресурс hraparak.am, ссылаясь на свои источники.
"По нашим данным, (премьер-министр Армении) Никол Пашинян сказал нескольким своим соратникам, что в феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ", - говорится в сообщении.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ
16 июля, 20:11
Отмечается, что Пашинян дал понять, что, возможно, республику исключат из организации.
В феврале 2024 года Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным - по его словам, "точка невозврата" уже пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
В конце марта в МИД Армении заявили, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации. Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
16 июля, 13:33
 
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянМихаил ГалузинСергей ЛавровОДКБ
 
 
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