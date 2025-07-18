https://ria.ru/20250718/armenija-2029834087.html

Армянская диаспора в Швеции назвала преследование Карапетяна недопустимым

Армянская диаспора в Швеции назвала преследование Карапетяна недопустимым - РИА Новости, 18.07.2025

Армянская диаспора в Швеции назвала преследование Карапетяна недопустимым

Преследование предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении недопустимо, такие действия властей подрывают доверие к институтам и наносят вред единству армянского РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T03:47:00+03:00

2025-07-18T03:47:00+03:00

2025-07-18T03:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преследование предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении недопустимо, такие действия властей подрывают доверие к институтам и наносят вред единству армянского народа, заявила РИА Новости заместитель председателя Армянского национального союза Швеции Анаит Асатрян. "Что касается ситуации с Самвелом Карапетяном, мы считаем недопустимым преследование человека, который сделал огромный вклад как в развитие Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ред.), так и Армении. Его поддержка гуманитарных и инфраструктурных проектов, помощь в трудные периоды и неизменная преданность армянским национальным ценностям заслуживают уважения, а не уголовного преследования", - написала Асатрян в ответ на запрос РИА Новости. По ее словам, такие действия со стороны властей не только подрывают доверие к институтам, но и наносят вред единству армянского народа. "Наша организация не является политической, однако мы стараемся принимать участие в обсуждении вопросов, которые имеют важное значение для армянского народа и Армении. Ранее мы уже направляли открытое письмо правительству Армении в связи с ситуацией вокруг Армянской Апостольской церкви и сотрудников службы внешней безопасности", - добавила собеседница агентства. Карапетяну в Армении предъявили обвинения, а также арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера республики Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД республики сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024515791.html

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html

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