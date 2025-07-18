Рейтинг@Mail.ru
Армянская диаспора в Швеции назвала преследование Карапетяна недопустимым - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/armenija-2029834087.html
Армянская диаспора в Швеции назвала преследование Карапетяна недопустимым
Армянская диаспора в Швеции назвала преследование Карапетяна недопустимым - РИА Новости, 18.07.2025
Армянская диаспора в Швеции назвала преследование Карапетяна недопустимым
Преследование предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении недопустимо, такие действия властей подрывают доверие к институтам и наносят вред единству армянского РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:47:00+03:00
2025-07-18T03:47:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преследование предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении недопустимо, такие действия властей подрывают доверие к институтам и наносят вред единству армянского народа, заявила РИА Новости заместитель председателя Армянского национального союза Швеции Анаит Асатрян. "Что касается ситуации с Самвелом Карапетяном, мы считаем недопустимым преследование человека, который сделал огромный вклад как в развитие Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ред.), так и Армении. Его поддержка гуманитарных и инфраструктурных проектов, помощь в трудные периоды и неизменная преданность армянским национальным ценностям заслуживают уважения, а не уголовного преследования", - написала Асатрян в ответ на запрос РИА Новости. По ее словам, такие действия со стороны властей не только подрывают доверие к институтам, но и наносят вред единству армянского народа. "Наша организация не является политической, однако мы стараемся принимать участие в обсуждении вопросов, которые имеют важное значение для армянского народа и Армении. Ранее мы уже направляли открытое письмо правительству Армении в связи с ситуацией вокруг Армянской Апостольской церкви и сотрудников службы внешней безопасности", - добавила собеседница агентства. Карапетяну в Армении предъявили обвинения, а также арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера республики Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД республики сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024515791.html
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_247:0:1161:686_1920x0_80_0_0_43f0714c9218990ba78220f21919cf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
Армянская диаспора в Швеции назвала преследование Карапетяна недопустимым

Асатрян: преследование Карапетяна в Армении недопустимо

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преследование предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении недопустимо, такие действия властей подрывают доверие к институтам и наносят вред единству армянского народа, заявила РИА Новости заместитель председателя Армянского национального союза Швеции Анаит Асатрян.
"Что касается ситуации с Самвелом Карапетяном, мы считаем недопустимым преследование человека, который сделал огромный вклад как в развитие Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ред.), так и Армении. Его поддержка гуманитарных и инфраструктурных проектов, помощь в трудные периоды и неизменная преданность армянским национальным ценностям заслуживают уважения, а не уголовного преследования", - написала Асатрян в ответ на запрос РИА Новости.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна
21 июня, 16:16
По ее словам, такие действия со стороны властей не только подрывают доверие к институтам, но и наносят вред единству армянского народа.
"Наша организация не является политической, однако мы стараемся принимать участие в обсуждении вопросов, которые имеют важное значение для армянского народа и Армении. Ранее мы уже направляли открытое письмо правительству Армении в связи с ситуацией вокруг Армянской Апостольской церкви и сотрудников службы внешней безопасности", - добавила собеседница агентства.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения, а также арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера республики Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД республики сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
23 июня, 20:40
 
В миреАрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьFacebookТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала