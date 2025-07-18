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Жительнице Челябинской области, заказавшей убийство дочери, продлили арест - РИА Новости, 18.07.2025
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12:53 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/arest-2029920834.html
Жительнице Челябинской области, заказавшей убийство дочери, продлили арест
Жительнице Челябинской области, заказавшей убийство дочери, продлили арест - РИА Новости, 18.07.2025
Жительнице Челябинской области, заказавшей убийство дочери, продлили арест
Жительнице Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, продлили арест до 21 августа, сообщили РИА... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:53:00+03:00
2025-07-18T12:53:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл - РИА Новости. Жительнице Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, продлили арест до 21 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства своей дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля. "Продлили (арест) на 1 месяц - до 21 августа", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html
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происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия

Жительнице Челябинской области, заказавшей убийство дочери, продлили арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл - РИА Новости. Жительнице Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, продлили арест до 21 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства своей дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля.
"Продлили (арест) на 1 месяц - до 21 августа", - сказала собеседница агентства.
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