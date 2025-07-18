https://ria.ru/20250718/arest-2029862878.html

Защита сына главы диаспоры на Урале Шыхлински обжаловала арест

Защита сына главы диаспоры на Урале Шыхлински обжаловала арест - РИА Новости, 18.07.2025

Защита сына главы диаспоры на Урале Шыхлински обжаловала арест

Защита сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:12:00+03:00

2025-07-18T10:12:00+03:00

2025-07-18T10:42:00+03:00

происшествия

урал

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свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Защита сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО на два месяца, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля арестовал до 14 сентября Шыхлински, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). На заседании по избранию меры пресечения, которое впоследствии закрыли от прессы из-за возможного разглашения материалов уголовного дела и персональных данных потерпевшего, фигурант успел рассказать СМИ, что вину не признает, а оперативника "он не видел". Его адвокат Павел Коробов планировал обжаловать арест подзащитного."Поступила жалоба адвоката по мере пресечения Шыхлински", – сказала собеседница агентства.Судя по информации с сайта палаты, Мутвалы Шыхлински обладает адвокатским статусом, входит в коллегию адвокатов региона. Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев уточнял РИА Новости, что в отношении их адвоката Мутвалы Шыхлински ведется уголовное преследование, а организация взаимодействует со следствием.Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело.Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.

https://ria.ru/20250716/sud-2029525098.html

урал

екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, урал, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)