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Защита сына главы диаспоры на Урале Шыхлински обжаловала арест - РИА Новости, 18.07.2025
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10:12 18.07.2025 (обновлено: 10:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/arest-2029862878.html
Защита сына главы диаспоры на Урале Шыхлински обжаловала арест
Защита сына главы диаспоры на Урале Шыхлински обжаловала арест - РИА Новости, 18.07.2025
Защита сына главы диаспоры на Урале Шыхлински обжаловала арест
Защита сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:12:00+03:00
2025-07-18T10:42:00+03:00
происшествия
урал
екатеринбург
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Защита сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО на два месяца, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля арестовал до 14 сентября Шыхлински, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). На заседании по избранию меры пресечения, которое впоследствии закрыли от прессы из-за возможного разглашения материалов уголовного дела и персональных данных потерпевшего, фигурант успел рассказать СМИ, что вину не признает, а оперативника "он не видел". Его адвокат Павел Коробов планировал обжаловать арест подзащитного."Поступила жалоба адвоката по мере пресечения Шыхлински", – сказала собеседница агентства.Судя по информации с сайта палаты, Мутвалы Шыхлински обладает адвокатским статусом, входит в коллегию адвокатов региона. Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев уточнял РИА Новости, что в отношении их адвоката Мутвалы Шыхлински ведется уголовное преследование, а организация взаимодействует со следствием.Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело.Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
https://ria.ru/20250716/sud-2029525098.html
урал
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происшествия, урал, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урал, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита сына главы диаспоры на Урале Шыхлински обжаловала арест

Защита сына главы азербайджанской диаспоры на Урале обжаловала арест

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкМутвалы Шыхлински
Мутвалы Шыхлински - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Мутвалы Шыхлински. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Защита сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО на два месяца, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля арестовал до 14 сентября Шыхлински, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). На заседании по избранию меры пресечения, которое впоследствии закрыли от прессы из-за возможного разглашения материалов уголовного дела и персональных данных потерпевшего, фигурант успел рассказать СМИ, что вину не признает, а оперативника "он не видел". Его адвокат Павел Коробов планировал обжаловать арест подзащитного.
"Поступила жалоба адвоката по мере пресечения Шыхлински", – сказала собеседница агентства.
Судя по информации с сайта палаты, Мутвалы Шыхлински обладает адвокатским статусом, входит в коллегию адвокатов региона. Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев уточнял РИА Новости, что в отношении их адвоката Мутвалы Шыхлински ведется уголовное преследование, а организация взаимодействует со следствием.
Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Екатеринбурге продлили арест двум фигурантам дела об ОПГ
16 июля, 17:14
 
ПроисшествияУралЕкатеринбургРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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