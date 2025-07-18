https://ria.ru/20250718/antonov-2030063554.html

ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

ФНС заблокировала счета Юрия Антонова - РИА Новости, 18.07.2025

ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:19:00+03:00

2025-07-18T20:19:00+03:00

2025-07-18T20:19:00+03:00

культура

юрий антонов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам", - говорится в материалах. Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он был зарегистрирован в июле 1997 года.

https://ria.ru/20241009/kompaniya-1977141782.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий антонов, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, россия