https://ria.ru/20250718/antonov-2030063554.html
ФНС заблокировала счета Юрия Антонова
ФНС заблокировала счета Юрия Антонова - РИА Новости, 18.07.2025
ФНС заблокировала счета Юрия Антонова
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:19:00+03:00
2025-07-18T20:19:00+03:00
2025-07-18T20:19:00+03:00
культура
юрий антонов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам", - говорится в материалах. Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он был зарегистрирован в июле 1997 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий антонов, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, россия
Культура, Юрий Антонов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество, Россия
ФНС заблокировала счета Юрия Антонова
ФНС приостановила операции по счетам композитора Юрия Антонова